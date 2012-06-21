Охорона здоров'я в Англії стикається з великим напливом пацієнтів

З четверга, 31 грудня, британський уряд посилить антипандемічні заходи щодо трьох чвертей населення Англії до четвертого – найсуворішого рівня.

Причиною є поширення нового, швидко поширюваного типу коронавірусу, який уже поширився у більшій частині країни. Про це повідомляє Reuters.

Британський міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що заходи будуть поширені на центральну та північно-східну Англію, а також на деякі райони на північному заході та південному заході країни.

З четверга найсуворіші антипандемічні заходи застосовуватимуться загалом до 44 мільйонів людей, що становить 78% населення Англії, пише The Guardian.

Ресторани та магазини другої необхідності будуть закриті, а членам різних домогосподарств заборонено зустрічатися між собою.

«Британська національна служба охорони здоров'я стикається з великим напливом пацієнтів. Нині у лікарнях перебуває понад 21 000 людей з підтвердженою інфекцією COVID-19», – повідомив міністр охорони здоров'я.

За даними The Guardian, у Великобританії за останні 24 години сталося 50 023 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Також було здійснено 2430 госпіталізацій та 981 смерть через ускладнення, спричинені COVID-19, що призвело до загальної кількості постраждалих від нового типу вірусу до 84 641.

З початку пандемії у Великобританії коронавірусною інфекцією заразилося 2, 38 мільйона осіб, 71567 британців померло.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»