Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

У переддень Різдва ЄС і Велика Британія досягли домовленості про умови торгівлі після Brexit. «Ми нарешті знайшли спільну мову», – заявила у Брюсселі очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, переговори щодо торговельної угоди з Лондоном нагадували довгу й круту дорогу, але результат був того вартий. Вона назвала угоду «справедливою та збалансованою», яка відповідатиме інтересами і Великої Британії, і ЄС.

У Єврокомісії наголошують, що Лондон і Брюссель збираються перегорнути сторінку Brexit і зазирнути в майбутнє як давні союзники, котрі поділяють однакові цінності та інтереси. «Наприкінці успішного переговорного шляху я, зазвичай, відчуваю радість, але сьогодні я відчуваю ще й полегшення», –зауважила президентка Єврокомісії і процитувала слова американсько-британського поета Томаса Еліота: «Те, що ми називаємо початком, часто є кінцем, і щоб щось завершити, його треба почати».

Робота над торговельною угодою між Лондоном і Брюсселем тривала майже десять місяців. І її вдалося ухвалити буквально за лічені дні в межах перехідного періоду Brexit, що завершується 31 грудня, протягом якого Велика Британія ще залишається частиною Митного союзу та єдиного ринку ЄС. Якби торговельної угоди не вдалося досягти, то з нового року у торгівлі між Великою Британією та ЄС мали б діяти правила Світової організації торгівлі, що означало б запровадження високих тарифів і розширений митний контроль.

Британський уряд і Європейська комісія вже опублікували повний текст цієї історичної угоди. Вона складається із 1246 сторінок, не враховуючи пояснювальних приміток і додатків щодо ядерної співпраці або обміну секретною інформацією. Згідно з угодою ЄС пропонує колишній державі-члену доступ до свого величезного ринку із 450 мільйонами споживачів без митних зборів і квот, але із застосуванням деяких суворих умов. Для цього британським підприємствам слід буде дотримуватися низки норм щодо захисту довкілля, трудового законодавства та оподаткування, щоб уникнути демпінгу. Угода також містить гарантії щодо державної підтримки. Щодо питань рибальства, яке до останньої хвилини залишалося найважчим питанням, то угода передбачає перехідний період до червня 2026 року, до кінця якого європейські рибальські компанії відмовляться від 25% свого вилову на користь Великої Британії. Після завершення перехідного періоду британські води буде закрито для рибальських суден ЄС.

У двох сторін є лише кілька днів для ухвалення угоду, бо вона має набути чинності з 1 січня. Цими днями, попри новорічні свята, обидві сторони розгорнули активну роботу з підготовки проєкту угоду до ухвалення. Головний переговірник від ЄС з Великою Британією Мішель Барньє вже провів зустріч з послами 27 держав-членів ЄС, оскільки столиці мають ухвалити рішення про тимчасове застосування угоди.

Європейський парламент зможе ратифікувати її лише на початку 2021 року. Члени британського парламенту мають раніше повернутися з різдвяної відпустки, щоб розпочати обговорення проєкту вже в середу. У експертів не виникає сумнівів, що британські законодавці ухвалять текст угоди, оскільки навіть опозиційна Лейбористська партія вже пообіцяла підтримати його.