Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Хід практичної реалізації загальнодержавної програми «Велике будівництво» розглянули учасники розширеного «круглого столу», ініційованого відомою на Сумщині і в Україні компанією RGM group. У роботі взяли участь представники дорожньо-будівельних організацій краю та об’єднаних територіальних громад.

Як акцентувалося в ході засідання, програма «Велике будівництво» надала значної динаміки ремонту та будівництву доріг, мостів, завдяки чому в різних куточках краю з’явилися нові ділянки та об’єкти, зокрема, там, де вони вважалися аварійними і загрожували безпеці громадян.

Разом з тим до програми потрібно внести ті чи інші корективи, а саме – більше уваги звертати на невеликі населені пункти, до яких сьогодні, за великим рахунком, немає доріг.

Окремі ОТГ Сумщини і досі залишаються поза будівельною увагою, хоча так само гостро потребують капітального ремонту.

Є певні претензії і до якості деяких доріг, які збудовані наспіх, без дотримання будівельних вимог і норм. Як правило, проблеми закладаються ще на етапі розробки дорожніх проєктів, що потребує особливої уваги і професіоналізму.

Таким чином учасники засідання розробили низку рекомендацій, завдяки яким у нинішньому 2021-му році будівельні роботи мають набути нових обрисів і масштабів.