За підсумками перших п’яти місяців 2018 року підприємства виконали будівельні роботи на 36,3 мільярда гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з торішнім аналогічним періодом становив 101,8%.
«Це не тільки будівельні, а й монтажні та інші роботи, які виконують під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального чи поточного ремонту. Торік галузь показала неабиякий ривок у зростанні, і нині, у 2018 році, й далі стабільно розвивається. Це означає, що ми нарешті зрушили з мертвої точки, і є перспективи, що така позитивна тенденція збережеться й наступними роками», — коментує ситуацію заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.
За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних споруд становив 102,7%, будівель — 101% (житлових — 102%, нежитлових — 99,9%), повідомляє прес-служба Мінрегіону.
У розрізі регіонів лідерами за обсягами виконання будівельних робіт стали Дніпропетровська область (3,9 мільярда гривень), Харківська (3,9 мільярда гривень), Одеська (3,6 мільярда гривень) та м. Київ (8,9 мільярда гривень). Лідери за темпами зростання — Чернівецька (152,4%) та Рівненська (124,2%) області.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 80% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,7% та 9,3% відповідно.