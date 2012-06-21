Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і за участі керівників провідних наукових установ та інститутів 22 квітня відбулася нарада щодо створення в Україні інфраструктури з розроблення вакцин.

Як наголосив Глава уряду, ситуація з дефіцитом вакцин проти COVID-19 у світі продемонструвала необхідність створення власної лабораторії в Україні.

«Сьогодні увесь світ стоїть у черзі за вакциною, і очевидним стає факт, що Україні необхідно мати власну базу для розроблення вакцин. Це стратегічне питання, оскільки будівництво сучасної інфраструктури за світовими зразками дозволить нам відновити науковий потенціал та розробляти препарати для захисту від різних хвороб», — зазначив Денис Шмигаль.

Під час наради заступник міністра охорони здоров’я — Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що одним із варіантів, який розглядає МОЗ, є створення лабораторії на базі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського.

«Паралельно маємо план створити в інституті відкритий науковий простір, який буде об’єднувати всіх науковців для проведення досліджень», — сказав Віктор Ляшко.

Заступник Міністра охорони здоров’я підкреслив, що такий відкритий кластер дасть Україні поштовх до відновлення виробництва імунобіологічних препаратів, зокрема для лікування онкологічних хвороб.

За підсумками наради Прем’єр-міністр дав доручення упродовж двох тижнів опрацювати питання інфраструктури та визначити шляхи фінансування для створення в Україні лабораторії високого рівня.

У нараді також взяли участь Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, голова Національного фонду досліджень України Ольга Полоцька, завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України Микола Співак, Голова правління ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД» Олександр Шевчук, директор Інституту біології клітини НАН України Андрій Сибірний, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко, директор державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського» НАМН України Вікторія Задорожна й директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Михайло Тукало.