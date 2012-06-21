На сайті німецького парламенту (Бундестагу) з'явилася петиція про визнання Голодомору геноцидом українського народу.
Про це повідомляє Facebook міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
За його словами, на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу
"Дякую мюнхенської громаді за ініціативу та всім українцям Німеччини за її підтримку. Закликаю українців у ФРН підтримати цей заклик - кожен може підписати петицію, а хто знає німецьку мову - долучитися до її обговорення", - зазначив Клімкін.