Ведмеді — один із видів диких тварин, популяція яких в Україні нечисленна. За даними Червоної книги, 2009 року на всій території Українських Карпат (понад 20 тисяч квадратних кілометрів) їх було не більш ніж 300 особин. В охороні ведмедів активно допомагає Всесвітній фонд природи WWF в Україні, реалізовуючи разом із працівниками лісового та мисливського господарства Закарпаття проєкт «Збережемо рідкісні види».
Щоб створити максимально сприятливі умови життя цьому наймогутнішому звірові Карпат, Всесвітній фонд спільно з Німецьким інститутом проводив тренінг для фахівців обласного управління лісового та мисливського господарства. Інформацію широкого спектра про бурих ведмедів отримували головні мисливознавці державних господарств «Брустурянське», «Мокрянське», «Великобичківське», на території яких мешкає найбільша кількість тварин. Здобуті знання, методичні матеріали використовуватимуть у роботі спеціалісти облуправління лісового та мисливського господарства.
Масштабний проєкт зі збереження популяції бурих ведмедів у Карпатах триває від початку 2019 року. Начальник галузевого управління в області Валерій Мурга закликав усіх закарпатців підтримувати проєкт доступними їм засобами. Працівники державної лісової охорони та єгері постійно піклуються про диких тварин, підгодовуючи їх та охороняючи від браконьєрів. Для обліку чисельності звірів використовують маршрутне стеження за їхніми слідами. У найближчих планах — застосування автоматичних камер, молекулярно-генетичний аналіз із використанням біологічних матеріалів, які збиратимуть під час експедицій.