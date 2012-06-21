Перша половина травня — пора цвітіння бузку. Міста і села вкриваються розквітлими кущами всіх відтінків від ніжного акварельного аж до чорнильного фіолетового кольору. А найбільш ароматні, як на мене, білі квітучі грона. Ми звикли милуватися цією красою, фотографуватися на її тлі й не можемо надихатися чудовим ароматом.
На території палацово-паркового ансамблю в місті Корсуні-Шевченківському на Черкащині, який входить до державного історико-культурного заповідника, теж багато любителів бузкового цвіту. Вперше бузок висадили на берегах Росі майже 200 років тому. Нині загальна площа ароматних кущів сягає кількох гектарів. Бузок росте біля палацу і флігеля, прикрашає в’їзну браму і каплички, велетенським кольоровим килимом вкриває гору Янталку, дивовижно тримається на гранітних скелях обабіч Росі.
Щороку помилуватися красою бузкових суцвіть і насолодитися їхнім незвичайним ароматом до заповідника приїздять тисячі відвідувачів. Прогулюючись поміж квітучих кущів, вони одержують заряд позитивної енергії, якого вистачає надовго. Щоб урізноманітнити відпочинок тих, хто насолоджується бузковим раєм, і спонукати тих, хто ще не встиг відкрити для себе неймовірну бузкову красу або ж за буденними клопотами просто забув про чарівну пору, заповідник уже вдруге проводить свято «Бузковий розмай» на території палацово-паркового комплексу.
Організатори потурбувалися, щоб на святі було цікаво і дорослим, і дітям, підготувавши різнопланову програму: відбувся концерт за участю народних колективів, солістів і читців районного будинку культури, районного центру дитячої та юнацької творчості, Корсунь-Шевченківської дитячої школи мистецтв, пленерний живопис на території заповідника і багато інших заходів, пов’язаних з весною.