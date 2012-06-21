Днями уряд схвалив звіт про виконання держбюджету за 2020 рік. Кабмін зміг забезпечити фінансування видатків обсягом 1 млрд 288 млн грн, що на 19,8% перевищує показник 2019-го, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства фінансів. Найпитоміші частки видатків загального фонду держбюджету припадають на зарплату працівників бюджетної сфери й соцвиплати (30,5%), оборону й безпеку (20,8%), обслуговування державного боргу (10,9%). Видатки на оборону й нацбезпеку становили 249,1 млрд грн, або 6,1% ВВП. Капітальні видатки — 94,9 млрд, що на 24,6%, або на 18,7 млрд, більше, ніж позаторік.

Торік уряд розподілив 78,4 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19, з яких 84,8% фактично використали головні розпорядники. Забезпечено зростання соцвидатків: мінімальна платня зросла майже на 20%. На надання пільг і житлових субсидій, яке здійснювали за єдиним механізмом суто у грошовій формі, використано понад 35,3 млрд грн. Середньомісячна чисельність субсидіантів становила 2,2 млн домогосподарств, її середньомісячний розмір — 929,8 грн.