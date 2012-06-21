Підгорецький замок вперше після 1939 року відчиняє двері палацу для відвідувачів. Про це повідомили на офіційній сторінці Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького у Facebook.
«Попри те, що повну реконструкцію всього замку не зробили, його вирішили відкрити для відвідувачів, щоб люди могли побачити збережені скарби XVII-XVIII століття та могли собі уявити, що тут було всередині раніше», – розповіла директорка Підгорецького замку Світлана Мостова у коментарі для Tvoemisto.tv.
За її словами, відкриттю замку посприяв благодійний фонд «Підгорецький замок», який раніше займався реставрацією картин та мистецьких об'єктів замку.
Відтепер відвідувачі можуть потрапити в Китайський кабінет, пройтись Золотою, Кармазиновою та Обідньою (з ХІХ ст. знаною як Лицарська) залами і побачити картини, які прикрашали раніше стіни палацу. В експозиції представлені копії полотен роботи Шимона Чеховича, Гіацинта Олесінського, Якоба Йорданса, Шарля Ле Бруна, Яна Де Баана, Пьєтро Бьянчі, Олександра Григлевського, Джованні Баттісто Клементі, Йозефа Грассі та інших італійських, австрійських, польських, французьких, нідерландських художників, якими славилася колекція.
Стан будівлі наразі не дає можливості розмістити там оригінали, яких у збірці Львівської національної галереї мистецтв є чимало, однак це тільки початок ревіталізації замку. Крім того, колекція розпорошена по музеях і континентах, частина її знищена, будівля частково зруйнована. Зокрема, в палаці збереглись лиш монументальні портали і камін з чорного мармуру. А в архівах віднайшли старі світлини, на яких можна побачити велич і красу замку, які теж представлені на виставці «Історія забуття».
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Студентський: 30 грн
Екскурсія для студентів: 30 грн
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Дорослий: 30 грн
Екскурсія для дорослих: 150 грн
Дитячий: 9 грн
Екскурсія для дітей: 30 грн
Студентський: 30 грн
Екскурсія для студентів: 90 грн