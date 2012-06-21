У прес-службі облдержадміністрації назвали, зокрема, такі функції цього центру: консультації для здійснення експорту до країн ЄС, сертифікати походження та експертиза, підтримка на світових ринках, міжнародні виставки й форуми, ділові місії, тренінги та семінари, видання для експортерів. Йдеться й про співпрацю з Комітетом з питань зовнішньоекономічної діяльності при Львівській торгово-промисловій палаті, а також із мережею партнерів.
Серед основних напрямків роботи Центру підтримки експорту – послуги та консультації. У полі діяльності й просування наших товарів, як-от: пошук партнерів, клієнтів, дистриб’юторів, покупців за кордоном. Постійно триматиме й контакт з українськими підприємцями, щоб знати їхні потреби для ефективного експорту.
Працівники цього центру, як зазначили в прес-службі ОДА, вже надали підтримку понад 50 українським підприємствам, які працюють у галузі виробництва кондитерських виробів, ягід, меду, вимірювальних приладів, одягу, насіння, виробів з дерева, сувенірів, торфу та його похідних, паперових виробів.