У вівторок відбулось офіційне відкриття проєкту Європейського Союзу Twinning для Національного банку України, який реалізовуватимуть партнери з Національного банку Польщі та Банку Литви. Його мета — сприяти макроекономічній стабільності України шляхом інституційного посилення Національного банку та побудови надійної банківської системи і платіжної інфраструктури, надання допомоги НБУ у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як зазначено на офіційному сайті НБУ, проєкт Twinning має чотири напрями. Перший — розвиток підходів до банківського нагляду.

Представники центробанків держав-членів ЄС спільно з Національним банком України працюватимуть над подальшим упровадженням Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету та європейського законодавства. Ідеться про вимоги до оцінювання достатності внутрішнього капіталу (ICAAP), достатності внутрішньої ліквідності (ILAAP), профілю ризиків банків за допомогою SREP (процес наглядових перевірок та оцінки, Supervisory Review and Evaluation Process).

Другий — упровадження системи миттєвих платежів.

Проєкт дасть змогу розвинути платіжні системи в Україні та визначити найкращу модель миттєвих платежів, архітектуру та план її впровадження.

Третій — удосконалення стратегічного планування в центральному банку.

Буде вдосконалено стратегічне планування, управління процесами та моніторингу ефективності на різних рівнях інституції на основі рекомендацій та практичного досвіду центральних банків держав-членів ЄС.

Четвертий — удосконалення процесу європейської інтеграції та міжнародної співпраці центрального банку. Досвід зовнішніх експертів допоможе НБУ посилити міжнародну діяльність та співпрацю зокрема для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Проєкт фінансують коштом Європейського Союзу в сумі мільйон євро. Нині через пандемію COVID-19 усю діяльність у межах проєкту здійснюють у віддаленому форматі.

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»