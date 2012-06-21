Через пандемію коронавірусу вручення премії «Оскар» в цьому році перенесли на 25 квітня 2021 року. Напередодні стали відомі деталі проведення заходу.

Згідно з інформацією з листів, які продюсери церемонії адресували її учасникам, захід цього разу пройде тільки в очному форматі. Таким чином, зірки не зможуть взяти участь у церемонії вручення «Оскара» дистанційно, через Zoom, пише Reuters.

«Ми збираємося організувати безпечний і приємний вечір як для всіх вас особисто, так і для мільйонів любителів кіно по всьому світу, і ми відчуваємо, що віртуальний аспект зменшить ці зусилля», – сказано в повідомленні продюсерів церемонії.

Відзначимо, що трансляцію заходу телекомпанія ABC буде вести з двох місць – театру Dolby на Голлівудському бульварі і центрального залізничного вокзалу Лос-Анджелеса Union Station.

Нагадаємо, що номінантів на премію «Оскар» оголосили в понеділок, 15 березня. Вручення премії за заслуги в галузі кінематографу стане 93-ю за рахунком. Так, в категорії «Кращий фільм» за «Оскар» боротимуться: «Батько», «Манк», «Земля кочівників», «Дівчина, що подає надії», «Мінар» і кілька інших фільмів.

Попередня церемонія вручення премії «Оскар» відбулася 9 лютого 2020 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»