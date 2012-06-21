Через пандемію коронавірусної інфекції вручення премії «Оскар» в цьому році перенесли на 25 квітня. Стало відомо, що захід вперше може пройти не тільки в США.

За інформацією Hollywood Reporter, додаткові майданчики для церемонії вручення кінопремії організовують в Парижі і Лондоні. Однак точні місця поки не відомі.

Відзначається, що рішення про проведення «Оскара» на кількох майданчиках було прийнято для того, щоб учасники церемонії, які не можуть приїхати до Сполучених Штатів, змогли на ній бути присутнім.

А ті учасники, які все-таки приїдуть в Лос-Анджелес, повинні будуть пройти карантин. Додаткові витрати в зв'язку з цим візьмуть на себе партнери премії.

Раніше повідомлялося, що в 2021 році «Оскар» пройде тільки в очному форматі. Таким чином, зірки не зможуть взяти участь у заході дистанційно, через Zoom. У США церемонія відбудеться в залах вокзалу Union Station у Лос-Анджелесі і в театрі Dolby в Голлівуді. Номінантів на премію «Оскар» оголосили 15 березня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»