ПриватБанк впровадив новий сервіс миттєвого кредитування фізичних осіб через POS-термінали банку, установлені в понад 1200 відділеннях Укрпошти в усіх регіонах України. Відтепер клієнти ПриватБанку зможуть протягом 1 хвилини оформити запропонований банком кредит на будь-які потреби в сумі до 50 тис. грн на строк до 24 місяців у POS-терміналах ПриватБанку у відділеннях поштового зв’язку.
«Головна мета нашого нового сервісу – дати додаткову можливість клієнту з карткою ПриватБанку оформити кредит протягом хвилини без відвідання банківського відділення та оформлення паперових документів», – зауважив «УК» керівник напрямку обслуговування торгових підприємств ПриватБанку Євген Васильцов.
Для оформлення такого кредиту необхідно мати платіжну картку ПриватБанку, вибрати на POS-терміналі суму кредиту, строк користування кредитом та активувати його введенням ПІН-коду для підтвердження згоди з його умовами. Кредитні кошти буде зараховано ПриватБанком на картку клієнта протягом 15 хвилин. Погасити такий кредит можна достроково без додаткових комісій, у тому числі шляхом поповнення картки в POS-терміналах ПриватБанку, установлених у відділеннях Укрпошти.
«Запуск цієї послуги з ПриватБанком – черговий крок до створення Укрпоштою власного фінансового супермаркету з широким набором фінансових послуг. Завдяки технологічності ПриватБанку та географії Укрпошти клієнти по всій Україні, від невеликих сіл до міст, зможуть оформити сучасні продукти ПриватБанку миттєво та без будь-яких документів безпосередньо у відділеннях головної пошти країни. Різноманітна лінійка фінансових послуг Укрпошти відкриє клієнтам доступ до якісних банківських продуктів з найкращими рішеннями, без необхідності пошуку найближчого відділення банку та його відвідання», – зазначив директор департаменту фінансового бізнесу ПАТ «Укрпошта» Артур Муравицький.
На сьогодні мережа Укрпошти становить 11500 відділень і є найбільшою в Україні. Основні напрямки діяльності компанії – поштово-логістичні, фінансові послуги, торгівля та інша комерційна діяльність.