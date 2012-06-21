Феєричні декоративні панно з геометричними орнаментами, квітковими композиціями, натюрморти, зображення тварин і птахів, абстрактні композиції, виконані сполученням кольорових яскравих клаптиків і пастельними відтінками кольорів, — усе це розмаїття витворів майстринь — членів клубу клаптикового шитва «Чарівна скринька» чекає на шанувальників у Харківському художньому музеї.
Усього, за словами організаторів, у експозиції, приуроченій до 15-річчя створення клубу, представлено понад 80 робіт восьми майстринь клаптикового шитва, яке, на думку умілиць, здатне об’єднати світ.
Роботу клубу «Чарівна скринька» започатковано у 2004 році зусиллями самих ініціаторів. Це жінки різного віку та професій, яких об’єднує творча пристрасть, що потребує не тільки натхнення, художнього смаку, а й великого терпіння, працездатності та ювелірного володіння машинним шитвом.
Їхні роботи широковідомі не лише в Україні, а й за її межами, адже їх демонстрували на щорічних міжнародних фестивалях «Клаптики об’єднають світ» у Києві, Дніпрі й за кордоном. Жителі Харківщини мали змогу помилуватися творіннями рук майстринь на ярмарках «Печенізьке поле», «Слобожанський ярмарок», а також щороку до Дня міста Харків просто неба у саду ім. Т. Шевченка.