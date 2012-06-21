Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У Донецькій області з початком карантинних обмежень учні 139 шкіл пішли на вимушені канікули, а у 350 освітніх закладах навчання у цей період буде здійснюватися дистанційно.

Як уточнила директор департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Тетяна Сідашева, на час локдауну, що триватиме з 8 до 24 січня, від уроків відпочиватимуть 15 тисяч 900 школярів. А ось 151 тисяча 700 дітей продовжуватимуть вчитися за дистанційною формою. У такому ж форматі здобуватимуть освіту та фах учні місцевих 37 закладів професійно-технічної освіти — всього 9 тисяч 400 майбутніх працівників.

Також попередньо прийнято рішення про те, що всі педагогічні ради, семінари, наради працівників освітніх закладів чи спілкування з батьками учнів шкіл та училищ будуть відбуватися тільки у форматі онлайн.