Україна і МВФ досягли повної згоди щодо дій, необхідних для перегляду програми фонду. Про це директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила у твіттері після телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським. «Конструктивний дзвінок Президенту України Зеленському про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку і зусилля у боротьбі з корупцією. Повна згода щодо необхідних для перегляду програми дій», — цитує УНІАН її слова.

Глава держави наголосив у розмові, що Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ: «Я вдячний вам і команді фонду за ухвалення рішення про збільшення першого траншу в межах програми stand-by до 2,1 мільярда доларів, що дало нам змогу нормально пройти цей період і профінансувати витрати на медицину, соціальні програми та фінансові зобов’язання».

Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе зобов’язань у межах програми stand-by. Серед іншого було затверджено реформу митниці та податкової служби, Міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.

«На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконано», — цитує пресслужба Офісу Президента слова глави держави. Він послідовно підтримує незалежність Національного банку.

Обговорено й важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, ризики нещодавнього рішення Конституційного Суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

«Для мене продовження реформи антикорупційних органів — один із пріоритетів. Ми вжили термінових кроків і рішень, зокрема скликали засідання РНБО, уряд вніс розпорядження про забезпечення функціонування реєстру е-декларацій, а я запропонував парламенту проєкт закону про перезавантаження всього складу Конституційного Суду. Сьогодні немає жодних загроз для діяльності НАБУ. Наші команди обговорили повне повернення е-декларування й відзначили план дій та підготовку відповідних законопроєктів», — запевнив Президент.

Через боротьбу з епідемією коронавірусу та спричиненими нею економічними викликами перший перегляд програми фонду та початок роботи місії стане важливим сигналом для внутрішнього й зовнішнього ринку.

Крісталіна Георгієва зауважила, що робота Прем’єр-міністра з командою фонду закріпила відносини сторін на високому рівні, досягнуто прогресу. Відзначила вона й швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після одіозного рішення КСУ.