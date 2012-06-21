Вся складне аеробне життя на Землі в кінцевому підсумку помре, коли рівень кисню в атмосфері нашої планети виснажиться, заявили вчені. Вони з'ясували, коли це станеться і за яких умов.

Команда вчених-екологів з Університету Тохо в Японії і Технологічного інституту Джорджії в Атланті стверджує, що приблизно через 1,08 млрд років рівень кисню в атмосфері буде менше 1%. Таким чином, атмосфера Землі повернеться до значно більш низького рівня кисню, який був в її ранній історії, пише Futurism.

Дослідження було частиною програми NASA Nexus for Exoplanet System Science, метою якого є вивчення можливості життя на екзопланетах. Результати таких досліджнь допомагають вченим визначати, чи могла бути та чи інша планета бути населеною. Один з авторів дослідження Крістофер Райнхард заявив в бесіді з New Scientist, що рівень кисню на Землі може стати «приблизно в мільйон разів менше, ніж сьогодні». Причому, за словами вченого, така зміна займе 10 тисяч років.

У міру того як Сонце стає гарячішим, тепло з атмосфери стане поглинати більшу кількість вуглекислого газу. Врешті-решт його стане настільки мало, що рослини більше не зможуть покладатися на фотосинтез, що призведе до масового вимирання. Ці явища вчені описали в статті, опублікованій в Nature Geoscience. Дослідники вважають, що така ситуація може виникнути до того, як в кліматичній системі Землі виникнуть вологі парникові умови, і до значних втрат поверхневих вод з атмосфери.

В атмосфері буде спостерігатися значне збільшення кількості метанових газів, в 10 000 разів у порівнянні з їх кількістю в повітрі на сьогоднішній день. Озон також буде виснажений, що призведе до бомбардування поверхні Землі ультрафіолетовим світлом Сонця. Такий сценарій прогнозують дослідники.

Раніше британський фізик Брайан Кокс передбачив інший варіант «кінця світу». Сонце кардинально не змінювалося більше чотирьох мільярдів років, відзначають вчені, але передбачається, що воно пройшло вже половину свого життєвого циклу. Кожну секунду зірка переробляє близько 600 мільйонів тонн водню. Цей процес є найважливішим джерелом енергії для життя на Землі, проте запаси водню закінчаться через п'ять мільярдів років. За словами вченого, ця подія зовсім змінить космос.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»