Глобальне потепління створює серйозний вплив на нашу планету, але існують й інші чинники, які впливають на зовнішній вигляд Землі. Міжнародна команда вчених на базі Геологічного і гірського інституту Іспанії вивчила, як зміниться планета до 2040 року.

Просідання ґрунтів – велика проблема для Землі, про яку вчені говорять нечасто. Причинами просідання ґрунтів можуть бути як природні, так і антропогенні фактори. Прискорити цей процес можуть видобуток нафти, газу та інших корисних копалин, осушення підземних резервуарів. Якщо темпи просідання ґрунтів збережуться, то через 20 років майже 12 млн км² суші виявляться нижче рівня моря.

Вчені опублікували в журналі Science свою модель Землі 2040, засновану на аналізі ландшафтів. Згідно з їхньою картою, найбільше можеуть постраждати Африка, Південна Америка та Азія. Процес просідання ґрунтів вже триває: райони планети, які раніше були безпечними, тепер частіше потерпають від повеней, що ще більше посилює зміну ландшафту.

Територія, яка може опинитися під водою, дорівнює приблизно території США, під загрозою опиниться життя понад 1,2 мільярда людей. У своїй роботі вчені закликають уряди країн якомога швидше на законодавчому рівні закріпити заходи щодо боротьби з просіданням ґрунтів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»