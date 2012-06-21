Національна компанія Укренерго попередила про ризик виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі країни через спеку, яка може стати причиною тимчасових відключень електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба Укренерго.
«За останні два тижні в Україні зафіксовано рекордні показники температури повітря. Для забезпечення балансу в енергосистемі при зростанні температури повітря та піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом», — йдеться у повідомленні.
У компанії розповіли, що наразі в енергосистемі Україні відсутні нормативні резерви потужності на енергоблоках. Так, 7 блоків ТЕС перебувають поза резервом через відсутність вугілля.
Загалом за 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%.
«Ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС», — зазначили в Укренерго.
У компанії наголосили, що при подальшому підвищенні температури та «збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт і відсутності палива» в енергосистемі України складеться надзвичайна ситуація.
«Це значить, що в Укренерго не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми», — пояснили в компанії.
Також в Укренерго заявили, що «вирішити питання» може допомогти прискорення виведення з ремонту низки ТЕС або включення у роботу газомазутних блоків ТЕС.
«З цього приводу Укренерго вже звернулось до РНБОУ з відповідним листом. Від оперативності прийняття рішення та його виконання наразі залежатиме операційна безпека енергосистеми України», — йдеться у повідомленні.