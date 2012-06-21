Столиця Німеччини, яка завжди славилася бурхливим нічним життям, розпрощається з вечірками як мінімум до 31 жовтня. Після того як Інститут Коха включив у «червоний» список п'ять берлінських районів, зокрема урядовий квартал Берлін-Мітте, сенат прийняв рішення ввести комендантську годину по всьому місту. Вона почне діяти з півночі суботи, 10 жовтня. Влада назвала ці заходи «примусом до відпочинку».

Згідно з новими обмеженням, з 11 вечора до 6 ранку в Берліні будуть закриватися всі ресторани, паби та інші заклади, де продають алкоголь, який в нічний час потрапляє під заборону. За порушення приписів юридичним особам загрожує адміністративний штраф від 5000 євро, передає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У разі рецидивів або спроб працювати підпільно їх можуть взагалі закрити. Так що звична картина – стовпотворіння біля входу в пивну чи клуби і тіснява на вуличках – стане вже неможливою. На відкритому повітрі відтепер дозволять збиратися компаніям максимум до п'яти чоловік або в межах двох «домогосподарств». На приватних вечірках в закритих приміщеннях допускається не більше десяти гостей. Навіть столична туристична палата на час припинить рекламувати Берлін для мандрівників з інших регіонів ФРН або іноземців.

Раніше на місцевих політиків вилився потік звинувачень у тому, що ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю. «Ніхто не носить маски, не дотримується дистанцію. Після одного весілля – десятки нових заражених», – нарікала раніше Berliner Zeitung.

Міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан закликав берлінців підтягнути дисципліну. Навіть прем'єр Баварії Маркус Зедер, який є активним борцем з «короною», не відмовив собі в задоволенні помітити з далекого Мюнхена, що ситуація з пандемією в столичному регіоні «балансує на межі».

Такі ж заходи прийняли влади ділової столиці Німеччини – Франкфурта-на-Майні, де показники захворюваності COVID-19 підібралися до критичної позначки (50 інфікованих на 100 тисяч жителів за 7 днів). Там комендантську годину вводиться поки до 18 жовтня. У вечірні години в місті буде діяти тотальний «сухий закон» –ніякого розпивання міцних напоїв на вулицях, площах, у парках. Патрулі вже готуються розганяти компанії дозвільних громадян на набережній, де люблять розслабитися місцеві жителі і туристи.

У Бельгії з п'ятниці також вводиться комендантська година. Про це оголосив новий прем'єр королівства Александер Де Кроо. Раніше питні заклади в країні закривалися з години ночі, тепер – з 23.00. У Брюсселі всі кафе і бари і зовсім підуть на карантин на цілий місяць. Правда, ресторани продовжать працювати, але з дотриманням строгих обмежень.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»