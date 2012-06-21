Якщо люди не знайдуть способу ефективно уповільнити глобальне потепління, людська цивілізація може загинути вже до середини ХХI століття. З подібним прогнозом виступили фахівці, що представляють австралійське оборонне відомство.
Як випливає з недавно опублікованої доповіді, вже до 2030 року глобальні викиди можуть досягти максимального рівня. А це, в свою чергу, призведе до того, що до 2050 року середньосвітова температура буде на три градуси за шкалою Цельсія вищою, ніж в доіндустріальний період, про що свідчить низка проведених раніше наукових досліджень.
При такому сценарії розвитку подій розтане вічна мерзлота на полюсах, після чого одні регіони Землі повністю затопить, інші будуть страждати від частих стихійних лих, а треті зіткнуться з засухами. Багатьом людям доведеться стати так званими «кліматичними біженцями», які будуть змушені тікати з більш непридатних для проживання куточків планети туди, де життя буде залишатися порівняно комфортним. Все це, за припущенням дослідників, не дозволить людському суспільству залишатися таким же, яким воно є на сьогоднішній день.
Кліматологи часто заявляють про те, що глобальне потепління вже в найближчому майбутньому може мати катастрофічні наслідки, хоча різні фахівці по-різному оцінюють терміни цих подій і шанси людства їх уникнути.
Єдиним способом уникнути катастрофи може стати глобальна мобілізація зусиль усього світового співтовариства, спрямованих на боротьбу з глобальним потеплінням. Автори наводять як аналогію те, що відбувалося в роки Другої світової війни. Тільки в цьому випадку мова йде про боротьбу проти підвищення викидів парникових газів в атмосферу планети і відновленні клімату Землі
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»