Через критичну ситуація з коронавірусом у Києві локдаун у місті можуть посилити, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткові ліжка для заражених коронавірусом.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає РБК-Україна.

За його словами, карантинні обмеження можуть посилити на всіх рівнях.

"Якщо Національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як обговорювалось, то буде в п'ятницю прийматись рішення щодо посилення карантину", – повідомив він.

Рубан зазначив, що у місті можуть припинити роботу дитсадків, молодших класів (1-4 класи) і роботу громадського транспорту.

"Що стосується транспорту, то можна сказати, що "Укртрансбезпека" ігнорує свої обов'язки по контролю транспорту... Виявляються чисельні порушення правил", – повідомив він.

Наразі Київ перебуває в "червоній" зоні карантину.