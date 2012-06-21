Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала закрити всі європейські гірськолижні курорти через пандемію. З такою ідеєю вона виступила в бундестазі під час години уряду передає Spiegel online.

Туристичних поїздок цієї зими бути не повинно, переконана політик.

«Наближається лижний сезон. Ми постараємося поставити на голосування питання про те, щоб закрити всі гірськолижні курорти в Європі. Правда, домогтися цього буде нелегко – ви ж знаєте заяви австрійської сторони. Але ми спробуємо ще раз», – зазначила Меркель. Як відомо, Австрія не поспішає ставити хрест на зимовий відпочинок, незважаючи на те, що на початку року курорт Ішгль в землі Тіроль став розсадником коронавірусної інфекції далеко за межами альпійської республіки і об'єктом численних судових позовів.

Меркель також підтвердила домовленості про нові обмеження з прем'єрами земель – в основному всі вони погодилися посилити і продовжити карантинні заходи як мінімум до 20 грудня, але, швидше за все, і після. При цьому кожен регіон зможе коригувати їх з урахуванням епідеміологічної обстановки на місцях.

Поки ж справи йдуть так: з 1 грудня громадяни зможуть зустрічатися в компаніях не більше п'яти осіб в межах двох сімей. Напередодні Різдва і до Нового року – з 23 грудня і до 1 січня – дозволять контакти до 10 осіб. На дітей і підлітків до 14 років обмеження не поширюватимуться. Також влада відмовилася від ідеї «призначити» кожній дитині на час карантину одного постійного партнера по іграх. Дитячі садки та школи також будуть намагатися не закривати, проте в регіонах, де коефіцієнт заражень перевищує 50 осіб на 100 тисяч жителів за тиждень, учням з 7 класу доведеться носити маски навіть на уроках. Різдвяні канікули почнуться раніше – вже з 19 грудня. А ось студентам доведеться все ж піти на дистанційку.

Роботодавців зобов'яжуть надати співробітникам можливість працювати з дому або гарантувати їм відпустку з 23 грудня. Розважальні та культурні установи як і раніше залишаються закритими, ресторани продають їжу тільки на винос, готелі не заселятимуть туристів – виняток лише для подорожуючих у справах бізнесу. Правда, прем'єр Гессена, однопартієць Меркель Фолькер Буфье вже заявив, що хоче дозволити бронювання готелів на Різдво, щоб люди могли приїхати до своїх родичів. Німецьким залізницям належить забезпечити більше відстані між пасажирами і, відповідно, продавати менше квитків, а також суворіше стежити за дотриманням масочного режиму. Обов'язковий карантин для приїжджаючих з неблагополучних країн і регіонів скорочується з 14-ти до 10 днів – благо, робити тести на ковід стали швидше. «Зима буде складною, але і вона пройде», – філософськи зауважила Меркель.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»