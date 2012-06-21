Минулого року в Швеції значно скоротилася кількість хворих на інфекційні та респіраторні захворювання і навіть на звичайний грип. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що в результаті пандемії коронавірусу змінилися щоденні звички шведів.

Головний епідеміолог Шведського агентства громадської охорони здоров'я Андерс Тегнелл пояснив, що різке скорочення захворювань пов'язано з тим, що шведи стали рідко подорожувати, а також виконували рекомендації влади щодо запобігання зараження коронавірусом: мили руки, дотримувалися дистанції, більше перебували вдома.

Влада відзначає, що мало не в вдвічі скоротилася кількість випадків інвазивних стрептококів групи А, на чверть поменшало випадків гепатиту B і C. Значно покращилася статистика щодо зараження на сальмонельоз, ієрсиніоз, кишкову паличку і гепатит А.

Тим часом, Швеція є другою країною в ЄС за кількістю нових випадків захворювання COVID-19 на душу населення. За весь час пандемії в Швеції зафіксовано понад 938 тисяч випадків коронавірусу, від зараження коронавірусної інфекції померло 13 923 осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»