Понад мільйон підприємств малого і середнього бізнесу в Мексиці припинили свою діяльність. Про економічні наслідки коронавірусної пандемії йдеться в доповіді, яку оприлюднив Національний інститут статистики і географії.

«Остаточно закрилися 20,8% від загальної кількості підприємств у країні (1,01 млн), було відкрито 619,4 тисячі нових компаній. Падіння ВВП в республіці через наслідки пандемії склало 8,5%, ставши наймасштабнішим з 1931 року».

У 2021 році національна економіка може вирости на 4,8%, а у 2022 – на 3,3%. Такий прогноз Банку Мексики. За даними міністерства охорони здоров'я країни, з кінця лютого коронавірусною інфекцією заразилися понад два мільйони жителів Мексики. Повідомляється, що зараз завантаження лікарень по країні знизилася до 20%, при цьому у 28 регіонах вона не перевищує 30%. Це дозволяє розраховувати на подальше пом'якшення обмежень, введених владою для профілактики поширення коронавірусу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»