Пандемія COVID-19 спричинила втрату чверті мільярда робочих місць - це вчетверо більше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дослідженні Міжнародної організації праці (МОП), оприлюдненому 25 січня.

Зазначається, що протягом 2020 року в усьому світі було скорочено 8,8% робочого часу, що еквівалентно 255 мільйонам повних робочих місць. Це вчетверо більше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Такі втрати пояснюються або скороченням робочого часу тих, хто працює за наймом, або безпрецедентним скороченням робочих місць, що охопило 114 мільйонів людей в усьому світі.

За даними МОП, 71% втрат зайнятості (81 мільйон людей) стався у формі не безробіття, а бездіяльності: люди залишили ринок праці, оскільки не змогли працювати, можливо, через локдауни.

Внаслідок цього сукупні доходи працівників у світі скоротились на 8,3% - на 3,7 трильйона доларів, що становить 4,4% глобального ВВП.

У звіті МОП зазначається, що проблеми на ринку праці торкнулися більше жінок, ніж чоловіків. У глобальному масштабі втрати зайнятості серед жінок становлять 5% у порівнянні з 3,9% серед чоловіків.

Також повідомляється, що найбільше криза вдарила по молоді. Так, втрата зайнятості серед молоді (15-24 роки) становила 8,7% у порівнянні з 3,7% серед дорослих.

Найбільше від кризи, як випливає зі звіту, постраждали сектор послуг з розміщення та харчування, де зайнятість скоротилася в середньому більш ніж на 20%.

Раніше МОП передбачала, що криза в економіці та на ринку праці через пандемію COVID-19 може призвести до зростання безробіття майже на 25 мільйонів людей у всьому світі. Втрати доходів працівників до кінця 2020 року оцінювалися в розмірі від 860 мільярдів до 3,4 трильйона доларів США.