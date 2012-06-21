Аграрії Миколаївської області вже почали збирати ранні зернові, зернобобові культури та ріпак. Уся власна техніка, яку буде задіяно на сільськогосподарських роботах, повністю відремонтована. Для проведення жнив в оптимальні агротехнологічні строки залучають додаткові зернозбиральні комбайни з інших регіонів України. У Миколаївській області збиранню підлягає майже 766 тисяч гектарів ранніх сільськогосподарських культур, з яких майже 727 тисяч — зернові.
Про перший обмолочений озимий ячмінь проінформувала група компаній ТОВ «СП «ПАЕК». Зерна намолочено на площі майже 400 гектарів у Миколаївському, Очаківському та Снігурівському районах. Більшість господарств планують розпочати збиральні роботи за тиждень. Очікується, що за сприятливих агрокліматичних умов аграрії області масово розпочнуть збирати ранні зернові культури та ріпак у другій декаді червня. Попри вкрай складні посушливі умови цього року Миколаївська облдержадміністрація зичить аграріям наснаги та сподівається на щедрі врожаї.