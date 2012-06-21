Вчені припускають, що під крижаною поверхнею Європи, четвертого за величиною супутника Юпітера, прихований гігантський океан: величезна водойма, яка потенційно є одним з кращих місць для пошуку позаземного життя в Сонячній системі.

Нове дослідження, проведене групою вчених під керівництвом Мурті Гудіпаті, фізика з Каліфорнійського технологічного інституту та Лабораторії реактивного руху NASA, відкрило новий факт про найменший з галілеєвих супутників – вчені вважають, що випромінювання магнітного поля Юпітера може викликати світіння на крижаній поверхні, що вкриває Європу, через реакцію з хімією льоду.

«Поверхня Європи постійно відчуває інтенсивні потоки заряджених частинок через наявність сильного магнітного поля Юпітера. Ці заряджені високоенергетичні частинки, зокрема електрони, взаємодіють з поверхнею, багатою льодом і сіллю, що призводить до складних фізичних і хімічних процесів», – кажуть автори дослідження.

З огляду на, що вчені ще не повністю розуміють хімічний склад крижаного покриву Європи, поки невідомо, як в дійсності виглядатимуть ці процеси. Поки ні обсерваторія Кека на Гаваях, ні космічний телескоп «Хаббл» не зафіксували це гіпотетичне світіння безпосередньо.

Однак в наступному десятилітті ми зможемо краще розглянути Європу, коли космічний корабель NASA Europa Clipper відвідає цей супутник і дасть нам шанс стати свідками явища, так званого електронно-стимульованої люмінесценції. А поки ми можемо змоделювати, як це могло б виглядати, за допомогою речовин та пристроїв, що імітують лід Європи і високоенергетичне електронне випромінювання Юпітера.

У кількох лабораторних експериментах команда Гудіпаті охолоджувала ядра водяного льоду в алюмінієвій трубці, охолоджуючи лід до температури –173,15 ° С і піддаючи його імпульсам електронного випромінювання.

В ході експерименту лід випромінював світіння, але його інтенсивність залежала від того, які хімічні речовини присутні у воді. «Ми виявили, що присутність хлориду і карбонату натрію сильно гасили світіння, у той час як епсоміт посилював радіаційне світіння льоду», пишуть вчені.

Крім захоплюючої гіпотези про те, що Європа може безперервно світитися в темряві, ці результати можуть прокласти шлях до нових методів вивчення крижаного місяця.

Зокрема, можливо, що системи візуалізації Europa Clipper зможуть спостерігати світіння з орбіти (близько 50 кілометрів) і, аналізуючи спектри, пролити нове світло на хімічний склад місячного льоду.

Крім допомоги в майбутніх дослідженнях Європи, ті ж методи можуть призвести до нових способів аналізу й інших супутників Юпітера, таких як Іо і Ганімед, хоча дослідники визнають, що чудові особливості Європи можуть виявитися унікальними.

«Завдяки унікальному радіаційному середовищу і багатому геологічному та композиційному різноманіттю на поверхні Європи, нічне світіння льоду, що відбувається на супутнику Юпітера, може бути унікальним і несхожим на будь-яке інше явище у нашій Сонячній системі», – роблять висновок вчені.

Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», на цьому тижні жителі Північної півкулі Землі зможуть спостерігати за планетою-невидимкою, Меркурієм рано вранці в проміжку з 12 по 14 листопада.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»