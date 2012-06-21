У місті Камол італійської провінції Генуя майже дві сотні трун опинилися у воді через обвалення скелі. Про це повідомило видання Genova 24.

Обвалення сталося вдень 22 лютого. Як пише газета La Stampa, групі робітників, які перебували на кладовищі, вдалося врятуватися. Постраждали три сектори кладовища, його стара частина, а також дві каплиці. Точна причина події поки невідома.

Відразу після обвалення вдалося виявити десять трун, пошукові роботи тривають. Пожежні звели підводні бар'єри, щоб не дати трунам віддалитися від берега, і приступили до їх підйому, повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами мера Камольї Франческо Оліварі, зсув такого розміру було важко передбачити. Радник з громадських робіт муніципалітету Камольї Тіно Ревелло пояснив, що за територією кладовища деякий час спостерігали, проводячи роботи щодо зміцненню скелі під ним, тому що останнім часом чувся «дивний скрип». Недалеко від кладовища знаходяться десять вілл, проте їх розташування не вважається небезпечним. Влада готова переселити жителів при необхідності, уточнив мер міста.

Як заявив регіональний радник з цивільного захисту Джакомо Джампердоне, весь стрімчак і зсув досліджують з дронів, щоб оцінити ситуацію, зрозуміти, як витягнути труни з води, і зробити це максимально безпечно. Також планується оцінити ризики в місцях на схід і захід від обвалення, де є житлові будинки, дорога та інша частина кладовища.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»