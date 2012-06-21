У Долині троянд міста Черкаси 8 і 9 травня відбувся фестиваль «Народ Героїв». Його організовано з ініціативи та за підтримки громадських організацій, благодійного фонду «Центр допомоги армії» та «Час надії», а також обласної та міської влади. Фестиваль організували, щоб укотре нагадати про цінність українських традицій, віддати шану пам’яті героям усіх часів.
Різні локації та майданчики заходу, фотозони на історичні теми були спрямовані на осмислення подій минулого. Приміром, розповідаючи про патріотів, які прославили Черкащину, фотозони від ГО «Творчий коловрат» створили особливу атмосферу, перекинувши місток із минулого до сучасного. Це особливо важливо для молоді, адже пам’ять про захисників Батьківщини потребує не лише вшанування, а й осмислення суті їхніх подвигів, продовження їхньої справи у нових умовах.
Відомі майстрині підготували тематичні майстер-класи, під час яких гості фестивалю виготовляли сувеніри для себе і воїнів. Відвідувачі охоче долучилися до тематичних виставок, тактичних локацій, ярмарків народних майстрів та майстер-класів. Польова кухня пригощала гостей смачною кашею.
На фестивалі «Народ Героїв» його організатори зібрали безліч цікавих учасників, які демонстрували свої вміння й досягнення. Один з них — черкаський комунальний позашкільний навчальний заклад «Клуб юних моряків із флотилією». При клубі діє загін юних морських піхотинців імені полковника В’ячеслава Галви. Хлопці із загону продемонстрували габаритні макети різних видів озброєння Збройних сил України, провели майстер-класи для однолітків, на яких вчили їх правильно поводитися зі стрілецькою зброєю, передавали навички надання першої медичної допомоги, вчили в’язати морські вузли тощо. Чимало учасників відвідали інтерактивний тир. У межах заходу попередньо відбулися конкурси дитячих малюнків та есе, переможців яких нагороджено під час фінального етапу фестивалю.