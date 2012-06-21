Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Індекс виробництва валової продукції (тобто зведений показник економічної активності) в галузі тваринництва у всіх категоріях господарств Черкащини нині становить у порівнянні з відповідним періодом минулого року 98,5%. Таку цифру назвали в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Проте, якщо у виробництві молока в сільськогосподарських підприємствах спостерігається зростання (його надоєно більше минулорічного на 3,5% за рахунок підвищення продуктивності корів), то у виробництві м’яса яловичини в області нинішнього року відбувся спад — воно скоротилося на 30%, а птиці — на 1,3%. Є певні проблеми й у свинарстві. Виробники м’яса свиней зазначають, що через кризу з кукурудзою, яка була викликана засухою та неконтрольованим експортом, годувати тварин стає критично невигідно.

Проблемними питаннями у введені галузі є нестача концентрованих кормів їхня висока ціна та низька енергетична поживність силосу.