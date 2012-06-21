Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Членів черкаського «Клубу довгожителів» можна щодня зустріти на Дніпрі. Ось і першого січня 2021 року, як розповів керівник клубу Олександр Толбатов, вони пірнали у хвилі. Прихильники здорового способу життя стверджують, що це додає їм сил і бадьорості.

Перед кожним купанням вони обов’язково розминаються — бігають і виконують гімнастичні вправи. Приміром, пенсіонер Володимир Коломієць уже давно втягнувся в зимові купання. Він і членів сім’ї залучив до цього. Ніхто з них в останні роки не хворіє на простудні хвороби. Та й ковід їх обминає. До того ж і настрій після такого купання завжди прекрасний.

Як стверджують лікарі, такі купання підвищують імунітет. Ось тільки починати їх потрібно дуже обережно, поступово збільшуючи холодні процедури. Цікаво, що на березі з’являється в цю пору все більше прихильників моржування, які перед непомірним новорічним застіллям віддають перевагу спілкуванню з природою.