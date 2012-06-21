Педагогічні колективи Драбівського району на Черкащині активно впроваджують інновації, які втілюються в новому змісті освіти, у новітніх методиках та технологіях, у організації освітнього процесу та засобах навчання. «Золото» та «срібло» у трьох номінаціях одержали цими днями драбівські освітяни на дев’ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти—2018» та сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu», які об’єднали майже 760 учасників з України та 12 країн світу. Експозицію останньої розгорнули в Київському палаці дітей та юнацтва за сприяння компанії «Виставковий світ» та участю Міністерства освіти і науки та Національної академії педагогічних наук.
Інноваційні здобутки презентували районний методичний кабінет відділу освіти, Драбівська школа-гімназія імені С. Васильченка та Степанівська загальноосвітня школа. Вона й одержала найвищу нагороду за впровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
Срібні медалі — у колективу школи-гімназії імені С. Васильченка та районного методичного кабінету відділу освіти за впровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань випускників та модернізацію змісту професійної підготовки й перепідготовки кадрів до праці в умовах нової української школи.
Окрім українських освітян, свої інноваційні здобутки на виставці представили фахівці зі Словаччини, Чехії, Німеччини, Іспанії, Канади, США, Болгарії, Польщі, Молдови, Грузії, Латвії та Китаю. Учасники виставки відвідали конференції, презентації, семінари, тренінги, майстер-класи з актуальних питань забезпечення якості освіти, реалізації завдань Концепції «Нова українська школа», впровадження обладнання та інноваційних освітніх технологій, розбудови інклюзивної освіти.