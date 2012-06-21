Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Компанія ТОВ «Група Венето», яка виробляє в Черкасах засоби індивідуального захисту для медиків, пройшла вітчизняну сертифікацію своєї продукції, одержавши відповідний документ.

Як розповіла директорка компанії Оксана Місюра, проблема полягала в тому, що досі в Україні неможливо було перевірити, чи відповідає комбінезон, який виробляє підприємство, всім вимогам стандарту. Нарешті виробники одержали підтвердження в українській лабораторії щодо відповідності продукції стандарту 14126.

Нині черкаський підрозділ компанії «Венетомед» уже співпрацює з багатьма медичними закладами України, його зусилля спрямовані на те, аби захистити від інфекції вітчизняних лікарів.

Разом із тим, у планах компанії — проходження сертифікації для розширення ринків збуту, оскільки продукція підприємства ефективно захищає не тільки від коронавірусу, а й від радіоактивних і хімічних забруднень.

200 швачок виготовляють близько 5000 комплектів захисного одягу за зміну. Уже протягом двох найближчих місяців планують збільшити виробництво вдвічі, для чого нині закуповують ще близько сотні машин для виготовлення медичних костюмів. Також істотно буде збільшений і штат працівників. Для цього у співпраці з центром зайнятості та училищами навчають майбутніх робітниць.