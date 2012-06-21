Бюджет територіальних громад Черкащини за час реформування місцевого самоврядування зріс у середньому в дев’ять разів. Доходи на кожного жителя — вдвічі. Про досягнення та проблеми децентралізації на місцевому рівні цими днями говорили в облдержадміністрації з науковцями Данського інституту міжнародних досліджень.
Питання впровадження реформи з децентралізації в Україні науковці Данського університету міжнародних досліджень вивчають уже не один рік. Зокрема, доктор філософії, старший дослідник, координатор відділу досліджень Нейл Вебстер та кандидатка наук пані Лілі Ліндегард на Черкащині уже вдруге. Звертають увагу саме на ті питання та проблеми, з якими стикаються на місцях, а не на урядовому рівні.
— Нам важливо розуміти, як відбувається процес об’єднання територіальних громад не лише на урядовому рівні, а й безпосередньо на місцях, — зауважив Ніл Вебстер. — Така інформація цікава й простим громадянам не тільки України, а й Данії. Рік тому я вже побував на Черкащині, ознайомився з роботою громад. Нині ж радий знову спілкуватися з тими, хто впливає на цей процес на рівні області. Важливо зрозуміти проблеми, які виникають у цьому процесі. Данія — маленька країна, Україна — велика. Тож дослідити історії успіху вашої країни та регіону для нас важливо.
На сьогодні в області діє 26 об’єднаних територіальних громад. Ще три очікують на призначення виборів. І хоч область не серед лідерів за кількістю громад, втім, відзначив заступник голови облдержадміністрації Ярослав Березань, за час упровадження реформи вдалося подолати чимало децентралізаційних міфів та налагодити тісну співпрацю з місцевими профільними організаціями. Зокрема, Черкаським центром розвитку місцевого самоврядування, Асоціацією міст України, Черкаської агенцією регіонального розвитку.
Саме на Черкащині була утворена перша об’єднана територіальна громада. Нині вона є показовою не лише для області, а й усієї України. Найбільш переконливим аргументом для об’єднання для сіл є те, що люди отримають повноваження на місцях. Зокрема, фінансовий ресурс.