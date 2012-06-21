Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Тільки-но надворі звечоріє, будівля Черкаського художнього музею, ніби за помахом чарівної палички, починає сяяти різними кольорами веселки. Напередодні Нового року, як розповіла директорка музею Ольга Гладун, тут встановили потужну електричну підсвітку, яка вмикається автоматично й не гасне до самого ранку. Завдяки цьому історичне приміщення приваблює багатьох відвідувачів, є окрасою нічного міста. Освітлення змонтоване за кошти міського бюджету.

Це не єдине приміщення черкаського Хрещатика, яке увійшло до міської програми нічного освітлення. Система передбачає кілька програм, які можуть видавати різні варіанти ілюмінації.

Міська рада цими днями затвердила бюджет Черкаської територіальної громади на 2021 рік. Бюджет розвитку міста передбачений у розмірі 348 мільйонів гривень.