Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Черкаський зоопарк — серед тих муніципальних проєктів з різних міст України, які стали втіленням нового погляду на організацію комфортного середовища. Українські архітектори, які розробляли проєкт, при плануванні вперше застосувати принцип «зануреної експозиції». Вона передбачає такий простір для тварин та людей, де забезпечені гідне співіснування, гуманне ставлення до тварин, безпека звірів і людей. Розміщення та облаштування комбінованої експозиції допомагають повніше розкрити різні особливості існування диких тварин. Так побудовані, приміром, вольєри «Вовки і ведмеді» та «Зубри й олені».

Зокрема в останньому відвідувачі розміщені на містках, які підняті над зоною, де перебувають тварини. Такі ж містки розділяють вольєр на ділянки. У випадку з вовками та ведмедями, роль засобів безпеки виконує система пандусів. Вода в ставку, очищається завдяки спеціально підібраним рослинами.

Нині, як розповідають працівники зоопарку, кількість його відвідувачів зросло майже вдвічі. Тут планують наростити кількість відвідувань і досягти 250 тисяч на рік — це та оптимальна кількість, яка не завдасть шкоди тваринам і забезпечить надходження коштів, необхідних для існування закладу.