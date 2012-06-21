МОЗ оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон. Порівняно з попереднім тижнем до «зеленої» перемістилися Бельгія, Боснія і Герцеговина, Литва, Ліхтенштейн і Чилі. З популярних туристcьких країн у «зеленій» зоні ще Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Марокко, Мексика, Таїланд, Танзанія, Туніс, Туреччина, Хорватія та Шрі-Ланка. Після поверненню звідти не треба здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Натомість такі популярні туристичні напрямки, як Албанія, Болгарія, Мальдіви, ОАЕ, Сейшельські острови та Чорногорія, залишилися «червоними». Загалом там перебувають 44 країни (тиждень тому їх було 51). Після повернення звідти українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатка «Дій вдома». Дострокове її припинення можливе після негативного результату ПЛР-тесту.

УНІАН нагадує, що зарахування певної країни до «зеленої» зони ще не означає, що нашим туристам туди можна легко потрапити. У більшості з них досі діють карантинні обмеження, які забороняють в’їзд іноземних туристів.