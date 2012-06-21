На відміну від північно-східних сусідів, де святкування Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні набуває дедалі гіпертрофованіших рис, маючи явні ознаки цілковитого суспільного мілітаризму, ностальгії за гірким минулим, де «діди воювали», що межує з незворотними розладами психіки, в Україні відзначають стримано, схиливши у скорботі голови перед пам’яттю десятків мільйонів жертв. Зокрема наших земляків-українців і родичів, котрі стали розмінною монетою під час розподілу світу двома божевільними диктаторами й найбільшими злочинцями минулого століття — Гітлером і Сталіним.
У тихій скорботі саме 8 травня схиляється вся Європа, яка боролася з фашизмом і нацизмом. Червоний мак, пробитий кулею, символізує на нашому континенті найсвятіші людські почуття. Гасло «Ніколи знову» стало провідною ідеєю всього цивілізованого світу. Порівняйте з агресивно нав’язуваним за «порєбріком» дикунським закликом «Можемо повторити», і вам стане зрозумілою суть сучасної російської ідеології. Вона не має нічого спільного з мораллю, гуманізмом, прогресом і розвитком, а навпаки, мов у чорну діру, засмоктує народи у прірву минулого, позбавляючи їх нормального людського майбутнього.
Символічна «Перша хвилина миру», проголошена Президентом Петром Порошенком із печерських пагорбів, від підніжжя Батьківщини-Матері, яка захищає нас щитом і мечем від навали східної орди (свого часу архітектори наче у воду дивилися, серцем відчувши справжній напрямок загрози для України), вкотре змусила усвідомити: свято це не в пафосних промовах, не в демонстрації дурної сили, а зі сльозами на очах.
Святкові промови, виголошені у схожих ситуаціях, часто нагадують черговий нафталін, мовляв, відбули й забули. Однак цього року слова глави держави, сказані ним як у променях софітів 8 травня, так і наступного дня біля Вічного вогню, не скидалися на офіціоз. Чітко, виважено, конкретно, зрозуміло і, що найголовніше, щиро — ці слова не залишили байдужим нікого.
«На жаль, не перевелися ще маніяки, готові поставити світ на межу вже третьої світової війни. І вони тут, неподалік, що вимагає від нас особливої пильності та відповідальності», — висновок Президент зробив лаконічний. Гадаємо, з ним погодиться більшість свідомих українців.