Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

Археологи, що працювали на розкопках стародавнього поховання, виявили могилу з пишними надгробками, датованими 5 століттям нашої ери, який ознаменувався періодом нестабільності під час розпаду Західної Римської імперії. Відкриття зробила група археологів з Музею Східної Богемії в Градеці-Кралові ще в 2019 році в селі Сендражіце на території сучасної Чехії. Але результати роботи опублікували тільки в березні 2021 року.

Археологи знайшли п'ять скелетів, могили яких розграбували раніше. Завдяки випадку одна могильна камера залишилася недоторканою, у ній знаходилося поховання жінки, яка померла у віці приблизно 35-50 років.

Усередині камери археологи виявили багату колекцію похоронних предментів:

♦ чотири золотих і срібних пряжки, інкрустовані напівкоштовним камінням;

♦ головний убір, прикрашений золотом;

♦ скляні намистини;

♦ залізний ніж;

♦ кістяний гребінь;

♦ великі шматки тканини;

♦ шкіряний і керамічний посуд.

Антропологічні дослідження показують, що в пошкоджених похованнях були рештки чоловіків і жінок у віці від 16 до 55 років. Хоча місце спочинку було розграбовано ще в давнину, дослідники виявили декілька похоронних підношень, таких як короткий меч, ножі, скляне та бурштинове намисто, металеві ремені, декоративну взуттєву фурнітуру та гребені з оленячих рогів. Артефакти з усіх могил досліджують експерти з Університету Масарика в Брно, Університету хімії та технологій у Празі, Інституту археології Чеської академії наук, Гірського музею в Пршибрамі та Інституту Макса Планка в Німеччині.

Подальше радіовуглецеве датування дозволить отримати більш точну хронологічну класифікацію могил, у той час як аналіз співвідношення ізотопів вуглецю і азоту покаже, що було основним джерелом білка для кожного з цих людей, повідомляє видання Heritagedaily.