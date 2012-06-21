Україна розглядає Чехію як надійного політичного й економічного партнера в Європі, наголосив під час зустрічі з новопризначеним прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, який перебував з візитом у Празі. У нас високо цінують підтримку й послідовну позицію чеського уряду щодо відновлення територіальної цілісності України й протистояння російській агресії.
Україна може й надалі розраховувати на політичну підтримку Чеської Республіки, запевнив Андрей Бабіш: «Повне виконання Росією мінських домовленостей принципово важливе».
А Володимир Кістіон висловив сподівання на підтримку в протидії будівництву «Північного потоку-2»: «Наше переконання таке: цей проект не має нічого спільного з економікою. Це політично вмотивований задум, який підриває європейську енергетичну безпеку й слугує елементом шантажу Росією країн Східної Європи».
Обговорено також актуальні питання двосторонньої економічної й інвестиційної взаємодії, відзначено потенціал поглиблення співпраці в енергетиці, транспортному й енергетичному машинобудуванні, сільському господарстві. Володимир Кістіон запросив чеського прем’єра відвідати Україну з офіційним візитом.
Напередодні він зустрівся з представниками чеського бізнесу. Відтепер там поінформовані про лібералізацію умов роботи інвесторів в Україні. Виокремлено ліквідацію адміністративних бар’єрів, зменшення періодичності й тривалості перевірок, розширення права суб’єктів господарювання, скасування державної реєстрації іноземних інвестицій і переведення дозвільних процедур онлайн.
«Україна за два роки змінилася: впроваджено чимало рішень для комфортної роботи бізнесу. І уряд готовий розвивати взаємовигідне торговельне й інвестиційне партнерство, сприяти роботі чеського бізнесу на українській землі», — цитує служба віце-прем’єра слова посадовця.
Наша інвестиційна стратегія полягає в подоланні технологічного відставання виробництва, розвитку сучасної інфраструктури, екологізації економіки, зменшенні її енергоємності й розвитку енергоощадних технологій.