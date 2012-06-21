Підприємствам області загрожують нові знеструмлення через борги. Зокрема представники ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» загрожують знеструмити комунальні підприємства, які заборгували близько 550 мільйонів гривень за електроенергію. Передовсім йдеться про об’єкти водопостачання та водовідведення — левова частка боргів припадає саме на них.
У квітні через борги за електроенергію вже знеструмлювали КП «Лисичанськводоканал», тоді без води лишилося понад 47 тисяч абонентів. І знадобилося провести засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Тепер роботі водників знову загрожують енергетики з товариства з обмеженою відповідальністю.
На час війни об’єкти життєзабезпечення області мають бути під контролем держави, вважає голова обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз. «Зараз ми на «енергетичному острові», тому першочергово Луганщина має приєднатися до єдиної енергосистеми України», — зауважує він.
Нині область має лише одне джерело електроенергії — Луганську ТЕС (м. Щастя). В умовах збройної агресії з боку Росії область постійно ризикує залишитися без енергопостачання. Водночас триває будівництво ПС 500 кВ «Кремінська», завершити яке планують у першому кварталі 2019 року.
«Луганщина не може бути заручником приватної енергетичної компанії, яка має фінансові проблеми. Ми повинні забезпечити безперебійне електропостачання для всіх об’єктів області. Тому в енергетичній сфері слід створити державне підприємство, яке візьме на себе відповідальність і за електропостачання, і за людей, які працюють у цій галузі», — підкреслює очільник області.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»