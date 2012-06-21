Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

22 грудня у виконкомі Черкаської міської ради планують розглянути питання підняття вартості проїзду в приватному пасажирському транспорті до 7 грн. Із таким проханням до міськради звернулися перевізники. Вони обґрунтовують необхідність підвищення тарифу тим, що значно подорожчали запасні частини, мастила, шини. До того ж наступного року мінімальна заробітна плата має зрости до 6 тисяч грн., а в чинному тарифі вона закладена у розмірі 4 173 грн. За їхніми підрахунками, вартість проїзду на 2021 рік має становити від 8,16 до 10,60 грн.

За розрахунками департаменту економіки та розвитку міської ради, плановий тариф на перевезення з урахуванням 10% рентабельності та обмеженням кількості пасажирів має бути в межах від 7,24 до 8,16 грн. Отож запропоновано затвердити тариф у розмірі 7,00 грн із запровадженням електронного квитка та обладнанням транспортних засобів приладами обліку перевезених пасажирів.

Якщо виконком підтримає цей проєкт рішення, відбудеться регуляторна процедура, після завершення якої вартість проїзду буде збільшена.