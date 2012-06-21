Два дні на Львівщині тривав Молочний форум. Його організували вперше. Програма заходу була насичена, змістовна. Його учасники взяли участь передусім у тематичних дискусіях, семінарах, практикумі, отримали сучасні знання і успішний досвід щодо реальної молочної кооперації, дізналися інформацію про фінансову підтримку з державного та обласного бюджетів. Нині в області, як зазначив у своєму виступі перший заступник голови ОДА Ростислав Замлинський, понад 300 особистих селянських господарств ведуть свою діяльність. Вони забезпечують 90 відсотків валового продукту, заготовляють 500 тисяч тонн молока. На Львівщині втілюють програму з конкретними заходами для підтримки фермерських господарств. Лише торік на цю справу спрямували майже 13 мільйонів гривень. Нинішнього ж року з різних джерел фінансування впроваджують проекти на 30 мільйонів гривень.
Організували на форумі й майстер-клас «Шлях до успіху молочної ферми – ТзОВ «Молочні ріки». Без ярмарку теж не обійшлося. Власну продукцію на ньому представили молокопереробні підприємства області, а також особисті селянські господарства. Кожен з відвідувачів заходу міг продегустувати молочну продукцію, придбати молочні смаколики.
Як поінформували в прес-службі облдержадміністрації, учасники форуму також відвідали кооперативи у Бродівському й Стрийському районах, заклали наріжний камінь під будівництво першого на Львівщині кооперативного молокопереробного підприємства.