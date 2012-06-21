Айфон 11 вийшов ще у 2019 році. Але його власників можна зустріти навіть частіше, ніж користувачів нового флагмана iPhone 12. Дехто купив «одинадцятку» відразу після виходу, а дехто зважився на придбання нещодавно. Тих людей, які тільки планують замовити Айфон 11, турбує питання його актуальності. Чи не застарів бува «яблучний» гаджет.

Щоб з’ясувати, чи є сенс купувати смартфон з 11 лінійки, варто ознайомитися з його перевагами.

5 чеснот Apple iPhone 11

Слід позбавитися усіляких вагання, якщо є бажання зекономити. Айфон 11 коштує значно дешевше, ніж будь-яка модель із дванадцятої серії. Зараз його можна придбати навіть за акційною ціною.

Крім вартості у смартфона є й інші переваги:

1. Актуальний процесор

Apple A13 Bionic ще довго залишатиметься одним із найкращих мобільних процесорів. Він поступається системі A14 за показниками продуктивності, але пересічний користувач навряд чи помітить суттєву різницю. Навіть якщо відкрити на смартфоні відразу кілька «ненажерливих» програм, він не почне «гальмувати».

2. Оптимальні габарити

Айфон 11 — золота середина. Він не гігантський, як, наприклад, Айфон 12 Про Макс, але й не мініатюрний, як Айфон 12 міні. Важить 194 г, тобто він добре відчувається в руці, але при цьому не завдає дискомфорту. Завдяки саме такій вазі, Айфон, покладений у кишеню, важко загубити.

3. Хороша камера

Основна камера у смартфона подвійна (12 + 12 Мп). У неї широкий кут огляду, якісний спалах і чудовий механізм стабілізації. Знімки, зроблені за допомогою iPhone 11 при гарному освітленні, легко сплутати з фото, зробленими професійними камерами.

4. Привабливий зовнішній вигляд

Корпус-плитка подобається далеко не всім. Деякі користувачі обожнюють моделі із заокругленими боковими гранями. У «одинадцятки» грані саме такі — плавні та не загострені. Кольорів у асортименті багато — є навіть жовтий та фіолетовий. Виділятися з натовпу зі стильним смартфоном нескладно.

5. Захищеність

Смартфон виживає після тривалого (до 30 хвилин) занурення під воду.

Поради для покупців

♦ Обсяг пам’яті слід обирати з урахуванням цілей використання. Якщо смартфон потрібен тільки для спілкування, підійде версія на 64 Гб. Для перегляду та створення мультимедіа краще обрати варіант на 128 або 256 Гб.

♦ Колір корпусу має відповідати смакам власника. Наприклад, зелений або червоний — для любителів яскравих рішень, чорний або білий — для фанатів стриманої класики.

♦ Одночасно з телефоном варто придбати стильний кейс. Він захистить Айфон від механічних пошкоджень.

♦ Зарядний пристрій доцільно використовувати оригінальний. Дешевий підробний блок живлення здатен пошкодити батарею.

♦ Якщо експлуатаційні характеристики iPhone 11 не влаштовують, можна обрати версію Pro з тієї самої лінійки. Вона здатна на більше, тому коштує дорожче.

Питання актуальності iPhone 11 можна вважати вичерпаним. Смартфон без сумніву ще довго залишатиметься одним із найдосконаліших гаджетів в асортименті Apple.

Микола МОЛОДИЙ

для "Урядового кур'єра"