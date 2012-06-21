У прифронтовому Маріуполі біля офісу ОБСЄ відбувся мітинг проти запланованого відведення підрозділів українських військ на південному напрямку Донеччини.
Занепокоєння маріупольців з’явилося після недавнього повідомлення командування операції Об’єднаних сил про те, що наступним етапом демілітаризації після Луганщини стане маріупольський напрямок. Ця інформація викликала глибоку тривогу людей, які передали колективне звернення до керівників міжнародної моніторингової місії ОБСЄ, Президента України та начальника генерального штабу ЗСУ. А про настрої жителів міста свідчать плакати, під якими пройшла акція: «Ні перемовинам з Росією!», «Маріуполь не здамо!» та «Чим і як ОБСЄ зупинить російські танки?».
У разі спроби відведення сил ЗСУ від Маріуполя його жителі мають намір звернутися по допомогу до співвітчизників з усієї України, аби спільними зусиллями обстояти мир у своєму місті. «Ми за роки гібридної війни вже зрозуміли лихі наміри «братів», а тому не віримо в домовленості з Росією та їхніми маріонетками в ОРДЛО, як і в дієвість мінських угод. За умов відведення українських військ, про що боїмося навіть подумати, Лівобережний і Кальміуський райони міста знову стануть «сірою зоною». Тобто наше півмільйонне місто, яке нині розвивається тільки завдяки тому, що ЗСУ відсунули лінію зіткнення на 10—15 кілометрів звідси, знову житиме в страху перед обстрілами! Ми впевнені, що відведення окупаційних військ можливе тільки за державний українсько-російський кордон», — сказав житель Маріуполя.
Люди, особливо ті, які пережили потужний обстріл із «Градів» проросійськими бойовиками мікрорайону Східного, звернулися до представників ОБСЄ, аби ті публічно дали чіткі пояснення щодо ймовірного відведення сил ЗСУ та повідомили про гарантії безпеки для прифронтового міста. Ті поки що відмовилися коментувати ситуацію та висловлювати власне бачення подальшого розвитку подій на маріупольському напрямку.