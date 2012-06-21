Американські вчені виявили незвичайну закономірність. Вони проаналізували дані захворювання діабетом у країні і зрозуміли, що показники хвороби зросли з 1996 по 2009 рік. Протягом цього часу в США підвищувалася температура повітря.
Медики стурбовані цим дослідженням, діабет небезпечніший, ніж вважалося раніше, оскільки навіть глобальне потепління впливає на рівень глюкози в крові людини. Поки припущення лікарів підтверджені тільки статистикою.
Якщо гіпотезу доведуть остаточно, то варто в майбутньому очікувати на спалах захворювання діабетом. Такий висновок можна зробити на підставі того, що середня температура на Землі за останні роки постійно зростає. За вказаний період кількість пацієнтів з підвищеним рівнем цукру в крові збільшилася на 5%.
Однак не варто робити поспішних висновків. Можливо показник хворих на діабет підвищується через погану екологію, вживання нездорової їжі і браку фізичних навантажень. У будь-якому випадку поспішних висновків робити ще рано.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»