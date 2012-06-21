Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Поліція Луганщини розроблено інтерактивну аналітичну карту місць скупчення написів нарко-реклами в містах області. На нараді у Головному управлінні Національної поліції області вирішили, а сьогодні, 25 квітня, втілили у життя рішення про масовий вихід на боротьбу із написами-адресами з розповсюдження наркотичних речовин через месенджери та мережу Інтернет.
Як повідомляє відділ комунікації управління Патрульної поліції у Луганській області, Патрульні, участь в акції взяли громадські активісти та школярі, а також представники поліції. Кожен бажаючий отримав фарбу, пензлики та засоби захисту й розподілившись на групи вирушили на визначені квадрати у різних районах міст. За декілька годин спільної роботи учасники груп тільки у Лисичанську знешкодили понад сто написів.